Így próbál rengeteg pénzt csinálni a negyedik terhességéből Kulcsár Edina

Kulcsár Edina és G.w.M bár rengeteg kritikát kaptak a valóságshow miatt, de egyáltalán nem zavarják őket azok a vélemények, hogy aprópénzért árusítják ki a magánéletüket és gyerekeiket. Sokan úgy gondolják, terhességéből is hasznot próbál húzni, mint egy évvel ezelőtt, amikor a kis Amarával volt várandós.

A hamarosan már négygyerekes anyuka az előző terhességéből is valódi szenzációt csinált, amikor azt állította, hogy nem érti, hogyan eshetett teherbe, hiszen fogamzásgátló tablettát is szedett, valóságos csodaként emlegette, hogy állapotos. Akkoriban épp a Dancing with the Stars harmadik évadának versenyzője volt, állítólag azért mondta el korábban, hogy gyereket vár, mert le kellett mondania a szereplésről, ugyanis az ő állapotában már nem vállalta volna a próbákat, és a műsorral járó stresszt, így Berki Mazsi vette át a helyét.