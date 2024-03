Ilyen luxusvillában küzdenek a fődíjért a Next Top Model Hungary versenyzői - galéria

Vasárnap este indul Ördög Nóra műsorvezetésével a Next Top Model Hungary, ahol az álmok valóra válnak. Az Egyesült Államokban 24, Németországban 17, és a világ több mint húsz országában további 70 évadot megélt tehetségkutató valóságshow hazai verziójában a modell jelölteknek hétről hétre nem mindennapi tréningeken, különleges küldetéseken, fotózásokon és divatbemutatókon kell bizonyítaniuk rátermettségüket.

A versenybe szálló lányoknak nem elég szépnek lenni, de nagy szükségük lesz az állóképességükre is, valamint szakmai elhivatottságukra, alázatos hozzáállásukra és alkalmazkodóképességükre is. Minden feladat után meg kell győzzék a négytagú szakmai zsűrit az alkalmasságáról. A tét hatalmas, hiszen a 10 millió forintos fődíj mellett a Palvin Barbara karrierét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modellszerződését is megszerezheti, aki a legalkalmasabbnak bizonyul a feladatra.