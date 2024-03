Ilyennek képzeli az életét hat kisgyerekkel Kulcsár Edina és G.w.M

Mint írtuk, nem sokkal első közös babájuk érkezése után már a második gyerekét várja G.w.M-től Kulcsár Edina. Az influenszer elárulta, hogy a babát tervezték, és már azt is tudják, mi lesz a neve. Az Instagram-oldalán folyamatosan faggatják a gyerekről, így már hat kicsiről gondoskodnak majd: közös kislányuk mellett mindkettőjüknek van már 2-2 kisgyereke az előző kapcsolatából. Kulcsár Edina most erre is reagált.