Itt a nagy Megasztár-nosztalgia - mutatjuk az időutazást - videók

A negyedik évadot 2008-ban Király Viktor nyerte, ő is rendszeresen koncertezik máig, sokáig jutott az amerikai The Voice-ban is. 2010 volt, amikor nyert és itthon is ismert lett a nagyváradi Tolvai Reni, ő azóta is sikeres, akárcsak az abban a szériában másodiknak befutó Kökény Attila. Abban az évadban sokan drukkoltak a teljesen más világot képviselő, a mezőnynél 20-30 évvel idősebb Szíj Melindának is.

Ahogy a harmadik, a hatodik Megasztár-évad is egyértelműnek tűnt az első pár adástól kezdve, akkor bukkant fel a semmiből a még gyerek Radics Gigi, aki magasan a mezőny fölé nőtt. Igazi ellenfele a döntőben sem volt, Talán Attila valószínűleg maga sem hitte, hogy nyerhet. Nagy Adri abban az évadban élő döntőkben szerepelt és máig feltűnik a képernyőn.

Radics Gigi az országos ismertség előtt: