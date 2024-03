Kiderült, mi alapján plasztikáztat Köllő Babett

Köllő Babett újabb plasztikai beavatkozáson esett át, az ezt dokumentáló Instagram-bejegyzésében pedig arra is kitért, hogy mi alapján dönt az egyes műveletek mellett.

"Sokan szoktatok érdeklődni arról, hogy hogyan döntöm el, hogy épp mit csináljunk, mit töltsük. A válasz egyszerű: sehogy. Nem én döntöm el. A doktornő megvizsgál, és vázolja az opciókat. Nagyon reálisan lát, és komplexen nézi az arc, nyak, dekoltázs területeket. Most a frissítések mellett szálazta a nyakamat is" – írta lapozható posztjához, amelyben azt is elárulta, hogy évente kétszer kéri ki az említett doktornő tanácsát.