Hétfőn kezdődött a Házasság első látásra című műsor, ahol hat pár kalandját kísérhetik figyelemmel minden hétköznap este a nézők a TV2-n. Petra és Andris is arra készült, hogy összekössék az életüket az oltár előtt. A férfi nagyon izgatott volt, hogy ki lesz majd a jövendőbeli felesége, akit mikor meglátott, nem volt elragadtatva tőle. Petra ugyan csalódott volt, de szerette volna minél többször "tapizni" férjét, sőt ki is kezdett vele, viselkedése pedig a kommentelőknek is szemet szúrt.

Az influenszer az Instagram-oldalán öntött tiszta vizet a pohárba, és bevallotta, hogy annyira izgult az esküvő előtt, hogy muszáj volt innia. "Ilyen sok gyűlöletkeltő, negatív kommentet szerintem még az életben nem kaptam, pedig nagyjából nyolc éve vagyok a közösségi médián. Nem szabadkozom, vállalom, ami történt, az is én vagyok.