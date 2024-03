Király Viktor: Végre vágósúly alatt vagyok! - videó

Elég szar évem volt, de szerintem ezt mindenki tudja.

Tudom, hogy nem egészséges, de úgy érzem, vannak olyan szakaszok az életben, amikor belefér, hogy kicsit elengedjük a dolgokat, nálam most ez történt. Ha megnézzük, az egész karrierem során azért nagyjából tudtam tartani a formámat, ez az egy év viszont minden szempontból akkora mellbevágás volt nekem, hogy ez a része nem érdekelt" - mondta korábban a döbbenetes hízásáról Király Viktor, akinek most úgy tűnik, sikerült megmenteni a házasságát, és ez a megjelenésén is látszik.

Bár korábban bal oldali lágyéksérve miatt meg kellett műteni, és emiatt is hanyagolnia kellett az edzést, most újra visszatért a terembe, és személyi edző segítségével, az egészségügyi problémáira odafigyelve folytathatja az életmódváltást. Most büszkén jelentkezett be az Instagram-oldalán, ahol elújságolta a követőinek, hogy már 10 kilót sikerült leadnia egy hónap alatt, és 110 kilóról 99.6 kilóra fogyott ez idő alatt.