Kirúgták Tóth Andit

Hétfő este visszatér a Hazatalálsz, ezzel együtt pedig Orsi kalandjai is folytatódnak, így Tóth Andit továbbra is láthatják színésznőként a TV2 nézői.

A sorozatban Tóth Andi karaktere a nővérét keresve mutatkozott be, a nézők pedig egy csinos, elszánt és dörzsölt fiatal nőként ismerhették meg. Azt is megtudtuk, hogy nagyon bizalmatlan, és egyedül érzi magát a világban. Emellett a legnagyobb álma az, hogy híres énekesnő legyen. Tóth Andi tehát testhezálló szerepet kapott, s még a szerelem is rátalált a sorozatban Márkó személyében.