Takács Zsuzska büszke az alakjára, amit annak is köszönhet, hogy 15 évig élsportoló volt, de sérülései miatt abba kellett hagynia. Az egykori fitneszmodell a mai napig szereti megmutatni magát lenge öltözetben, ezt elég gyakran meg is teszi a közösségi oldalán. Zámbó Krisztián menyasszonya most egy mélyen dekoltált felsőben, egészen közelről fotózta hatalmas melleit, amit az Instagram-oldalán is megmutatott a követőinek.