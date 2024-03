Közelről fotózta a dekoltázsát a Farm VIP szép színésznője - kép

Görgényi Fruzsina 2022-ben szerepelt a TV2 sikerműsorában, a Farm VIP-ban, majdnem a végjátékig eljutott. "Hát ez is eljött! Itt még nem tudtam, hogy ma már különbséget fogok tenni a Farm előtti Fruzsi és a Farm utáni Fruzsi között. Sokat tanultam magamról is és az emberekről is úgy általában... Meghatározó élmény volt, így vagy úgy! Lecsapódásaiból szerintem még évekig táplálkozni fog a lelkem! Köszönöm a készítőknek és az egész stábnak, akik egytől egyig profik és nagyon nagy teher volt az Ő vállukon is végig" - írta búcsúzásakor.

A színésznő azóta is aktív közösségi oldalán, amelyet 34 ezren követnek: most épp a dekoltázsáról tett ki egy fotót.