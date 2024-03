"Nem biztos, hogy véletlenül ülünk egymás mellett" – közös videóval üzentek a Házasság első látásra szereplői

Friss videójukon is együtt láthatók a Házasság első látásra szereplői, Petra és András, akiknél pedig már az összeköltözés is úgy indult, hogy a férfi be sem akarta engedni a feleségét.

A páros az Instagramon egy videoüzenetben köszönte meg, hogy a médiában és a kommentekben mennyit foglalkoznak velük, majd megítélték maguknak a legmegosztóbb pár díját is.