Kulcsár Edina botrányai - magyar sztárok, akik megdöbbentően gyorsan túlléptek a váláson

Horváth Gréta egy internetes társkeresőn keresztül ismerte meg Meggyes Dávidot. A páros az Ázsia Expressz második évadában is szerepelt, ahol együtt vágtak neki az egzotikus kalandnak, amit végül meg is nyertek. Ez a reality azért is volt emlékezetes számukra, mert a műsor alatt kérte meg az üzletember Horváth Gréta kezét. 2020-ban, titokban házasodtak össze, ugyanis nem akartak nagy felhajtást. Mindenkit meglepett, mikor 2022 év elején bejelentették, hogy elválnak, aminek az oka egy harmadik fél volt.

Meggyes Dávid beleszeretett a Dancing with the Stars csinos táncosnőjébe, Stana Alexandrába, ez pedig padlóra küldte Horváth Grétát, borzasztóan kiborult, még volt párja ruháit is felgyújtotta. 2022 tavaszán Horváth Grétára újra rátalált a szerelem. Az influenszer karmikusnak, csodálatosnak írta le a kapcsolatát, és egy teljesen új életet kezdett. Párja civil, ezért a nyilvánosság előtt soha nem mutatta meg választottja arcát, de együtt nevelik első házasságából született kisfiát, Filipet.