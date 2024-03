Különleges nőkkel indul a TV2-n a Next Top Model Hungary - képek

Next Top Model Hungary, Vidéki Vivien

Fotó: TV2

Next Top Model Hungary, Vidéki Vivien

Fotó: Oleg Borisuk

Vidéki Vivien pedig nem olyan sovány, mint a tipikus modellek, de ezt nem is bánja. „Vanessa volt az első olyan magyar modell, aki nemzetközi téren is befutott, mindig is nagy példaképem volt.” – vallotta be Vivi. Amikor modellkedéssel kezdett foglalkozni, még nem volt annyira elfogadó a szakma és több alkalommal visszautasították az alkata miatt. „Ez egy gimnáziumi álom nekem és úgy érzem, még egy esélyt megérdemlek” – tette hozzá. Hogy mit szól hozzájuk a zsűri és hány "igent" kapnak, az vasárnap este kiderül.