Leleplezte menyasszonya az Ázsiába induló Zámbó Krisztiánt

Kettős érzésem van, nem így kimondottan a műsorral kapcsolatban, hanem amiatt, hogy elmegy, mert rég voltunk ilyen távol egymástól, ilyen hosszú ideig.

Nagyon örülök neki, hogy ilyen nagy dologban lehet része, illetve ez biztosan egy életre szóló élmény lesz neki főleg hogy az öccsével vehet benne részt. De nagyon féltem is és aggódom érte, hiszen egy nagyon nagy utat tesz meg és nagyon fog nekem hiányozni. Már most olyan egyedül érzem magam pedig még csak most fognak indulni" - kezdte a Farm VIP egykori sztárja, aki ezt követően kitálalt Zámbó Krisztiánról, és azt is elárulta, szerinte hogyan teljesít majd az Ázsia Expresszben.

Takács megdöbbentő kijelentést tett, mert úgy gondolja, vőlegénye sokszor szerepet játszik a nyilvánosság előtt, és valójában nagyon bátor.