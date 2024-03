Magassarkújához csak egy szál bugyit és melltartót vett fel a színésznő - képek

Az Alkonyat-filmek sztárja új filmje, a Love Lies Bleeding premierjén is elég sokat mutatott magából, zavarbaejtő ruhájával sokkolta az embereket. Stewartnak tetszik ez az új stílus, ugyanis Stephen Colbert műsorába is egy hasonlóan merész szettben érkezett. A 33 éves színésznőt a napokban fotózták le szemfüles lesifotósok, amint egy szál kötött bugyiban, vékony harisnyában, melltartóban lép utcára, ami elég szürreális látványt nyújtott fényes nappal New York utcáin.

A fehérneműs szettjét egy magassarkúval és egy rövid inggel egészítette ki, de természetesen azt sem gombolta be magán, hogy még többet mutasson magából. A különös megjelenésével ezúttal sem aratott osztatlan sikert, sokan úgy gondolják, hogy nagyon igénytelen a fehérnemű viselése utcai ruhaként, többen is írták, hogy jobb lenne, ha nem erőltetnék ezt a stílust.