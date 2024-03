Majd kiesnek a szűk felsőből Penélope Cruz hatalmas mellei - képek

A spanyol származású színésznő meghódította Hollywoodot, és több világhírű színész szívét is, ugyanis Tom Cruise miatta hagyta el első feleségét, Nicole Kidmant, de csak három évig alkottak egy párt. Ezt követően randevúzott Matthew McConaughey-val, majd Orlando Bloommal is, végül Javier Bardem, szintén spanyol származású színész mellett találta meg a boldogságot 2008-ban. A 49 éves Cruz még ma is elképesztő formában van, ezt nem is fél megmutatni. Legutóbbi fotóján egy mélyen dekoltált, szűk felsőben, melleit összenyomva pózolt a kamerának, a szexi fotók egy magazin címlapjára készültek róla.