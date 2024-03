Már a konyhában is Papp Máté Bence tanítgatja Tóth Gabi lányát - mit szól ehhez Krausz Gábor?

Tóth Gabi és Krausz Gábor a válás óta felváltva nevelik kislányukat, Hannarózát, minden szempontból az ő érdekeit igykezenek szem előtt tartani. Eddig úgy tűnik, hogy a szülei szakítása ellenére valóban nagyon boldog a kislány, és szerencsére jól kijön édesapja és édesanyja új párjával is. Krausz Gábor korábban nyilatkozott arról, hogy Hannaróza nagyon kedveli Mikes Annát, akihez még táncolni is jár.

Később Tóth Gabi is megmutatta, hogy a kislány Papp Máté Bencével is nagyon jól érzi magát, egy videót mutatott a követőinek arról, hogyan tanítja táncolni új barátja a kis Hannarózát. Most egy hasonló felvétellel jelentkezett, szintén korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben, melyen megmutatta, milyen jól kijön kislánya és új barátja. Most azonban nem táncolni tanultak, hanem palacsintát sütöttek együtt, és Hannaróza nagyon lelkesen segített a táncosnak.