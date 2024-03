Már az induláskor nézeteltérése volt az Ázsiába utazó Mikes Annának és Krausz Gábornak

Mint írtuk, elindultak az Ázsia Expressz következő évadának szereplői a legújabb évad forgatására. A TV2 sikeres kalandrealityjét ezúttal a Fülöp-szigeteken és Tajvanon forgatják majd, és erős mezőny gyűlt össze idén is. Köztük van Krausz Gábor és Mikes Anna is, akik a Dancing with the Starsban találtak egymásra. Azt a műsort sikerült megnyerniük, mert nagy volt köztük az összhang, ami most úgy látszik kevésbé lesz jellemző, mint a táncos show-ban, ugyanis a sztárpárnak már a reptéren véleménykülönsége volt egy fontos kérdést illetően.

Útnak indultak a TV2 sztárjai, hogy elkezdjék az Ázsia Expressz forgatását. Az új évadban szerencsét próbál Till Attila és Stohl András; Mikes Anna és Krausz Gábor, Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti, Sáfrány Emese és Béres Anett, Jolly és Szuperák Barbara, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián, Zsigmond Angéla, tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende. A reptérre érkezve Krausz Gábor és Mikes Anna elárulták, mitől tartanak legjobban a kalandjáték során, és kiderült, hogy nem egyezik a véleményük. Krausz Gábor és Mikes Anna már az induláskor sem értettek egyet egy fontos kérdésben

A kényelmetlenségektől nem tartok, inkább a tarhálás az, ami zavar, az, hogy éhezni fogunk, hogy kuncsorogni kell szállásért. A feladatokat várom, azokat megcsináljuk, inkább azt a részét nem akarom átélni, hogy kuncsorogni kell" - árulta el félelmeit a sztárséf, majd Mikes Anna elmondta, hogy ő teljesen más dolgoktól tart, mint párja. Én ettől nem tartok egyáltalán, hogy be kell kéredzkednünk ide-oda-amoda.

Pont mondtam Gábornak, hogy fogalmam sincs, mi vár ránk, és szerintem jobb nem belegondolni. Nem lehet erre felkészülni, ez nem egy olyan, mint egy tánctábor, ahol nagyjából tudom, hogy mire lehet számítani. Itt fogalmam sincs, mire kell készüljek" - mondta a Borsnak a táncosnő, akinek az okozza a legnagyobb feszültséget, hogy nem tudja mi vár rá a játék során. Azért volt, amiben mind a ketten egyetértettek, mint az, hogy bár nehéz lesz megválni a telefontól és minden más digitális eszköztől, de valószínűleg jót fog tenni egy kis szünet ezen a téren is. Mikes Anna és Krausz Gábor is szerencsét próbál az Ázsia Expressz legújabb évadában

