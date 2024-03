Máris megvannak a Next Top Model Hungary első kiesői - videó

A Next Top Model Hungary egy héttel ezelőtt indult el a TV2 műsorán, azonban már most rengeteg megrázó pillanatnak lehettek szemtanúi a nézők. Vasárnap este két lánynak is távoznia kellett a műsorból, így ők már biztosan búcsúztak a 10 millió forintos fődíjtól és a két éves exkluzív modell szerződéstől.

Keveházi Lili volt az egyik kieső, aki zokogva mesélt érzéseiről a szakma zsűrinek.