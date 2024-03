Meghalt a Dirty Dancing slágerének énekese

74 évesen meghalt Eric Carmen, a hetvenes, nyolcvanas évek népszerű énekese.

Szólókarrierje során hat lemeze jelent meg, azokra pedig számos slágert írt: az ő dala volt például az All By Myself (amelyet aztán Céline Dion is feldolgozott), a Dirty Dancingből ismert Hungry Eyes, a Never Gonna Fall in Love Again vagy épp a She Did It.