Meghalt a világhírű producer

Kreatív vezetője volt számtalan 2022-ben debütált játékfilmnek, köztük az Éles helyzet című akcióthrillernek, melyben Kevin Dillon és Mel Gibson játszotta a főszerepet; a Rosszkor, rossz helyennek, amelyben Bruce Willis és az Alkonyat-filmek sztárja, Ashley Greene kapta a főszerepet; valamint a Táv-felügyelőnek, amelyben Willist és Dillont is láthattuk. Később felfigyeltek a tehetségére, és producerként is részt vett az áprilisban megjelenő Cash Out című Johnn Travolta-filmben, valamint a folytatásában is.

Szabadidejében szívesen sportolt, festett, valamint zenét hallgatott - olvasható a The Hollywood Reporter oldalán.