Megint értetlenkedik az áramlopásért elítélt Lagzi Lajcsi, újabb panasza van

Már a börtönbe is magánmentővel vitette be magát, látványosan szenvedett, de így sem úszta meg a büntetést, de azóta is folyton azon ügyködik, hogyan szabadulhatna ki előbb a rácsok mögül. A trombitás tavalyi bevonulása óta is folyton gyengélkedőn van, rengeteget fogyott, mert az ételt is visszautasította egészségi állapotára hivatkozva, szinte csak folyékony táplálékot volt hajlandó elfogyasztani.

Most, hogy kiderült, hamarosan szabadulhat a Baracskai Büntetés-végrehajtási Intézetből, hirtelen orvosi csoda történt, és a trombitás egy gyógyszernek köszönhetően egyre jobban van, már enni is tud. Lagzi Lajcsi jelenleg a berettyóúfalui börtönkórházban tartózkodik, állítólag ott tudtak rajta segíteni.

A jelenlegi információk alapján leghamarabb nyár közepén kezdheti meg a reintegrációs őrizetet, melyet a boldogasszonypusztai birtokán tervez majd letölteni, a trombitás mégis elégedetlenkedik a helyzettel. Állítólag a nemrég szabadult Aurelióra irigykedik, amiért az megkaphatta a reintegrációs őrizet lehetőségét, holott erőszakos bűncselekmény miatt került börtönbe.