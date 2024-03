Kecskés Enikő, akiről sok szexi, meztelen képet itt talál, egy Instagram-sztorijában osztotta meg, hogy korábbi műtétje óta most edzhetett először, és már nagyon hiányzott neki a pilates. Kiderült, hogy hamarosan újabb műtétre kerül majd sor, ami után jó ideig ismét nem sportolhat.

Elmondása szerint megint egy hosszú kihagyásra kell felkészülnie, hiszen a második bölcsességfogát is műteni fogják. A követőit most is arra biztatja, hogy próbálják ki a pilatest és járjanak órákra helyette is.