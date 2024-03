Meglepő dolog derült ki Kulcsár Edináról és a gyerekekről

Mint korábban írtuk, Kulcsár Edina és G.w.M második közös gyereküket várják, aki egy kisfiú lesz, ami a rapper nagy vágya volt. Kulcsár elmondása szerint férje mindig is azt mondogatta neki, hogy a legjobban azt szeretné, ha még egy fiúval is megajándékozná a kislányuk után, ez elég gyorsan meg is történt, hiszen a kis Amara még nincs egyéves sem.

A házaspár azonban nem idegeskedik azon, hogyan oldják meg az életüket a gyerekekkel, pedig hat kiskorúért vállalnak felelősséget, amikor a rapper előző kapcsolatából született kislány és kisfiú is velük vannak. Most egy közeli ismerősük elárulta, hogy miért nem aggódnak a kialakult helyzeten, és miért merték vállalni az újabb babát.