Meglepő, mire készül Tóth Gabi és Papp Máté Bence

Az énekesnő javában készül a Tina Turner emlékkoncertre, ahol nem csak énekelni, hanem táncolni is fog. "A tánc csodálatos dolog, mert olyan testtudatot ad, amivel könnyebben tudom az éneklést is használni. Szeretem a kihívásokat, azért csinálom, mert szeretem följebb tenni a mércét, és magamat is meglepni, hogy képes vagyok megugrani. Ez most is így lesz" - mondta.

Adódik a kérdés, hogy táncos szerelme ebben is a segítségére van-e, illetve gyakorolnak-e otthon együtt. "A párom a néptánc világában mozog, egész máshova kell helyezni a testsúlyokat. Más, mint a latin, de salsázni szoktunk. Táncikálunk ha kell, ha nem. Bánatunkban, örömünkben, a tánc az mindig gyógyír a léleknek" – fűzte hozzá az énekesnő, majd azt is elárulta, komoly projektre készülnek a közeljövőben.