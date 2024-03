Meglepő részletek derültek ki a TV2 sztárjának szakításáról

Mint írtuk, a Farm VIP egykori sztárja, Paprika Dorina nehéz időszakon megy keresztül, mióta megtudta, hogy komoly betegséggel kell szembenéznie. A fiatal lányt az év elején műteni is kellett elviselhetetlen fájdalmai miatt, közben barátja is elhagyta. Akkor nem igazán beszélt a szakítás részleteiről, most úgy döntött, elárulja mi történt, és hogy érzi magát azóta.

A Farm VIP egykori sztárja saját bevallása szerint a hullámvölgy az év elején kezdődött számára, műtétje után több rossz dolog is történt vele, többek közt szakítottak párjával, akivel négy éve voltak együtt. Paprika Dorina úgy fogalmaz, hogy összecsaptak a feje fölött a hullámok akkoriban, de igyekszik erős maradni. Nem vagyok gyenge lelkületű... Akkor összejött minden, éppen a műtét után voltam. Inkább csak a miértekre próbáltam a választ megtalálni... Úgy gondolom, minden kapcsolatban vannak hullámvölgyek, így a miénkben is akadtak" - kezdte a fiatal lány, akinek az elmúlt évben teljesen megváltozott az élete. Ez sok lemondással is jár, de már kezd újra visszatalálni önmagához, így rendeződni látszanak a problémái is.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon 𝐏𝐚𝐩𝐫𝐢𝐤𝐚 𝐃𝐨𝐫𝐢𝐧𝐚 (@paprikadorina) által megosztott bejegyzés "Nem voltunk együtt jó ideig, de próbáljuk rendezni a sorainkat... Nagyon sokat dolgozunk azon, hogy minden a legnagyobb rendben legyen közöttünk... Nagyon jóban vagyunk, szeretjük egymást, úgy érzem, minden eddiginél sokkal jobb a kapcsolatunk.

Egy rendkívül összeszokott párost alkotunk, mindkettőnket megvisel, ha nem vagyunk jelen egymást életében. Meglátjuk, mit hoz a jövő” - fogalmazott sejtelmesen Paprika Dorina, aki úgy döntött, mégis kibékül volt barátjával és rendezik a kapcsolatukat. Paprika Dorina az egészségi állapotáról is megszólalt, elárulta, hogy már felépült az operáció után, de folyamatosan ellenőrzik állapotát, és ő maga is jobban odafigyel arra, hogy tudatosan kezelje a fogyását is. A bejegyzés megtekintése az Instagramon 𝐏𝐚𝐩𝐫𝐢𝐤𝐚 𝐃𝐨𝐫𝐢𝐧𝐚 (@paprikadorina) által megosztott bejegyzés Nagyon jól vagyok, már fájdalmaim sincsenek. Most kell elmennem újabb ellenőrzésre, kíváncsian várom az eredményeimet, hogy alakult a betegségem. Nagyszerű szakemberhez kerültem, gyönyörű munkát végzett, örökké hálás leszek neki. Elkezdtem újra edzeni, egy személyi edző segítségét kértem, és azon dolgozunk, hogy a testem formálódjon. Úgy érzem, végre minden kezd jól alakulni" - zárta a Ripostnak Paprika Dorina.