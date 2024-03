Megmutatta titokzatos párját a Farm VIP sztárja - kép

A Farm VIP és a Dancing with the Stars sztárja már több mint két éve él boldog párkapcsolatban párjával, akivel jelenleg a Maldív-szigeteken nyaralnak. A táncosnő a közösségi oldalán mutatta meg a férfit, a romantikus pillanatról pedig videó is készült.

Mint ismert, a TV2 sztárja már egy ideje boldog párkapcsolatban él, azonban magánéletéről csak ritkán vagy szűkszavúan nyilatkozik. Még tavaly decemberben egy sokatmondó képet osztott meg a közösségi oldalán. A követői szinte azonnal észrevették, hogy a szerelmes fotón Lissák Laura ujján egy hatalmas gyűrű van, ami valószínűleg jegygyűrű lehet, azonban ő nem reagált a hírekre. A Dancing with the Stars táncosnője már többször megmutatta a párját a közösségi oldalán, azonban ügyelt arra, hogy a férfi arca ne látszódjon, ugyanis úgy érzi túl sok negatív példa van előtte.

A szerelmesek jelenleg a Maldív-szigeteken nyaralnak, ahonnan Lissák Laura már többször is bejelentkezett az Instagram-történetében, legutóbb pedig olyan videót osztott meg a követőivel, ahol párjával romantikusan átölelik, majd megcsókolják egymást. Fotó: Lissák Laura / Instagram