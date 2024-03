Megműtötték, hetekig nem mozoghat a TV2 sztárja

Mit ne mondjak, fájt, mint az állat!

Az a mázlim, hogy a laporoszkópos módszerrel csinálták, nem vágtak. Ma reggel álltam fel először, az nagyon embert próbáló, sőt baromi rossz egy olyan valakinek, mint én, aki állandóan, megállás nélkül mozog. Arról már ne is beszéljünk, hogy előtte két napig nem ehettem, és nem is ihattam semmit, és most is korlátozva van az étrendem" – mondta Tasi Dávid a Borsnak.

"Énekelni sem tudok most, még fekve sem, mert húzza le a hasfalam. Jövő kedden lesz varratszedés, de még onnan is egy hosszú folyamat, mire újra beszabadulhatok a konditerembe. Előtte gyógytorna vár rám, szóval bárhogy is lesz, türelmesnek kell lennem magammal" – tette hozzá.