Megrázó, ahogy Katalin hercegné elmondta a gyerekeinek, hogy rákos

Katalin hercegné márciusban, egy szívszorító üzenetben jelentette be, hogy rákos megbetegedéssel küzd. Férjének, Vilmos hercegnek nem volt egyszerű feldolgozni a történteket, azonban a walesi hercegné azt is elárulta, hogy három gyermekének hogyan jelentette be, hogy beteg.

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, Katalin hercegné március 22-én egy szívszorító videóüzenetben vallotta be, hogy rákos megbetegedéssel küzd. "Ez egy "nagy sokk" volt egy "hihetetlenül kemény pár hónap után. Jól vagyok, és minden nap erősebb vagyok. A műtét utáni vizsgálatok azonban rákot mutattak ki.

Orvosi csapatom ezért azt tanácsolta, hogy vegyek részt egy megelőző kemoterápiás kúrán, és most a kezelés korai szakaszában vagyok - részletezte. A hír az egész világot megrázta, hiszen mindenki úgy tudta, hogy Vilmos herceg felesége súlyos hasi műtét miatt kerüli a nyilvánosságot. Azt viszont még nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan milyen típusú rákot diagnosztizáltak Katalinnál.

A közlemény után Harry herceg és Meghan Markle egymondatos közleményben üzent, amelyben azt írták, hogy egészséget kívánnak Katalinnak, a családnak és remélik, hogy a nyilvánosságtól elzárva, békében gyógyulhatnak. A szintén beteg III. Károly király, Vilmos édesapja Katalin bátorságát emelte ki. Nemrég az is kiderült, hogy a walesi herceg és hercegné azért várt ennyit a bejelentéssel, mert először három gyereküknek akarták elmondani a hírt, hiszen nem lehet könnyű feldolgozniuk, hogy édesanyjuk beteg. Katalin kifejtette, hogy megnyugtatta két fiát és lányát, hogy minden rendben lesz, és meg fog gyógyulni. Megnyugtattam őket, hogy jól vagyok, és minden nap egyre erősebb vagyok azáltal, hogy azokra a dolgokra koncentrálok, amelyek segítenek meggyógyulni az elmémben, a testemben és a lelkemben