Megszólalt a volt pornós, Aleska Diamond a drogszeánsszal kapcsolatos vádemelésről

Mint írtuk, vádat emeltek a magát sámánként hirdető nő ellen, aki 2022 nyarán azt a drogszeánszot szervezte, amelynek során Béres Anett, VV Anett életveszélyesen megsérült. Az ügyben most a szeánsz másik résztvevője, az Aleska Diamondként is ismert Sáfrány Emese is megszólalt.

Jogosnak tartom, hogy valakit felelősségre vonjanak kuruzslásért.