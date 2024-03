Megszületett a TV2 sztárjának első gyereke

Megkeresett a cég, hogy szeretnék, ha én vinném az egyik közösségi média felületüket.

Bementem velük személyesen tárgyalni és pár találkozást követően eldöntöttük, hogy belecsapunk a lecsóba. Nem hezitáltam sokáig a döntésemben. Nyilván átgondoltam, de nagyon barátságosak és megértőek voltak, és könnyen együtt tudtunk működni. Úgy érzem, nagyon jó helyen vagyok és ők is jól jártak velem" - újságolta nemrég az énekes, aki azt is hozzátette, hogy nem teljes állásban kell végeznie a feladatot, ezért is vállalta a feladatot.

Szologhjan Edgar ekkor még nem árulta el, hogy már csak pár hét van hátra gyereke érkezéséig, a mai napon büszkén osztotta meg követőivel, hogy végre karjaiban tarthatja kislányát, aki az Elina nevet kapta szüleitől.