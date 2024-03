"18 éves voltam, amikor kutyatámadás ért. Számos más sérülés mellett elveszítettem a jobb fülemet. Akkoriban próbálták műtéttel korrigálni. Ma már több lehetőség lenne erre, de mostanra elfogadtam, megszerettem, ez az én különlegességem. Az első modellmunkáimat is már így, testileg sérülten kaptam meg. A támadás után sokáig rettegtem kutyák közelében lenni, terápiára is jártam, a lelki sebekkel is sokáig küzdöttem. Mára a kisebb testű kutyákkal megbarátkoztam, most lesz egy éve, hogy egy törpetacskó gazdája vagyok" - részletezte.

Fotó: TV2

A fiatal lány rengeteget sportolt, azonban egy baleset miatt le kellett mondania az álmáról.