Merész fürdőruhás fotókat mutatott magáról Polgár Tünde

Polgár Tünde igazi luxusfeleségként éli életét, férjével, Polgár Árpáddal több ingatlan is a tulajdonukban van Amerikában, de legtöbbször tengerparti nyaralójukat választják, ha kiutaznak. Tavaly már decemberben elhagyták Magyarországot, és azt is elárulták, hogy májusban térnek haza, amikor már itt is meleg, tavaszias az idő. Egyelőre még nem hozták nyilvánosságra a terveiket, de nem úgy tűnik, hogy sietnének vissza. Most Polgár Tünde azt is megmutatta, hogy mennyire élvezi a floridai partot, ahol egy merész, kivágott fürdőruhában fotózgatta magát.