Meztelenül fotózták az egykori Violettát, Hannah Montana utódját

Martina Stoessel már 27 éves, azóta főképp zenével foglalkozik. 2015-ben szerződést kötött a Hollywood Records-szal. 2017 márciusában elindította első önálló koncertsorozatát, a Got Me Started Tourt. 2018 decemberében kezdődött második turnéja, mely Quiero Volver Tour néven futott, Európába 2020-ban jutott el. Ugyanabban az évben kiadta 3. szólóalbumát is. Több tévéshow-ban zsűriziett, így az argentin The Voice-ban is.

A popsztárt 21 millióan követik az Instagramon. Nem tudni, mi történt pontosan, de összes képét, videóját, posztját törölte, egy kép került csak ki, ezen meztelenül gubbaszt egy kádban: