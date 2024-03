Miért ölte meg magát Szécsi Pál?

A hányatott gyermekkor okozta sebekre sem a szakmai siker, sem a rajongók szeretete nem jelentett gyógyírt.

A magabiztosnak, lezsernek látszó énekes jó napjain kedves, kellemes, szeretetre méltó társasági ember volt, de máskor szorongás, depresszió és elkeseredettség gyötörte, feltételezések szerint bipoláris zavarral is küzdhetett. Magánéletében nem találta meg a tartós boldogságot.

1969 - Budapest VIII. Erkel Színház, Táncdalfesztivál

Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Megpróbálta felvenni a kapcsolatot anyjával, aki rideg hangú, angolul írt levélben zárkózott el fia viszontlátásától. Még modellként, 18 évesen találkozott egy nála idősebb lengyel manökennel, Grazynával, akit feleségül is vett. Csak rövid ideig éltek együtt, miután a nő Lengyelországba költözött, elváltak. Legendás szerelmével, a nála tizenkét évvel idősebb Domján Edittel 1972 januárjában egy rádióműsor felvételén találkoztak - róla itt írt hosszabban az Origo. Eljön, csak kívánni kell című közös daluk ma is meghallgatható. Dévényi Tibor állítása szerint titokban össze is házasodtak. Domján teherbe esett, de elvetette magzatát. Tíz hónapig tartó, viharos és szenvedélyes kapcsolat után elváltak útjaik, a színésznő negyvenévesen elkövetett öngyilkossága után az énekest önvád marcangolta.

Problémái elől egyszer Németországba (ezt a hatalom megbocsátotta neki), gyakran az alkoholba és több alkalommal (először 18 éves korában) a halálba próbált menekülni.

Az utolsó pillanatban mindig meggondolta magát, segítséget kért és megmentették – egyszer Harangozó Teri törette rá az ajtót, köszönetképpen neki szánta az Egy szál harangvirágot. Végül, 1974. április 30-án már senkitől sem kért segítséget, harmincéves korában véget vetett az életének.

Fotó: Fortepan/FŐFOTÓ

Bár halálhírét igyekeztek elhallgatni, temetésén ezrek jelentek meg, a rajongók szó szerint őrjöngtek a Farkasréti temetőben.

A Szécsi-mítosz ma is él, bár felvételeit ritkábban játsszák.

Itthon maradt nővére, Szécsi Katalin két könyvben emlékezett rá: a Palika az énekesről, a Több mint szerelem Domján Edit és Szécsi Pál tragikus szerelméről szól. 2009-ben Gergely Róbert főszereplésével Pozsgai Zsolt rendezett zenés játékot Szécsi Pál szerelmeiről. Élete filmre vitelét többen is tervezték, de a film máig nem született meg.

2017-ben emléktáblát avattak az énekes egykori budapesti otthona helyén álló épületen. Születésének 80. évfordulója alkalmából idén emlékkoncerteket rendeznek országszerte - írja a Magyar Nemzet.