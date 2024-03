Mikor jön a The Last of Us sorozat újabb évadja, mit tudunk a folytatásról?

Ehhez képest 2023. első felének legkeresettebb, legkedveltebb szériája lett a The Last of Us: úgy tűnt, hogy a számítógépes játék rajongói nagyon elszántak és igen elégedettek voltak a feldolgozással. A képi világ, az igényes megvalósítás mellett sokan kiemelik, hogy precíz munka előzte meg a forgatást, rengeteg jelenet szinte pontosan ugyanolyan lett, mint a játékban. Alább egy videó arról, hogy a készítők kínosan ügyeltek arra, nehogy a sikeres The Last of Us-videójáték rajongói a sorozatra támadjanak - hiszen egy negatív hullám az interneten kedvezőtlen nézőszámokat hozott volna az HBO-nak, így kétségessé vált volna a folytatás.

Az alábbi képeken is látható, hogy komoly munkát tett a stáb abba, hogy a játék rajongóit a sorozat mögé állítsa, még arra is figyeltek, hogy milyen táblák vannak az út szélén.