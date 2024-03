Minden pénzüket és az összes mobilt elveszik az Ázsia Expressz sztárjaitól

Mint korábban írtuk, hamarosan kezdetét veszi az Ázsia Expressz következő évadának forgatása, melynek sztárpárjai: a TV2 műsorvezetői, Till Attila és Stohl András; Mikes Anna és Krausz Gábor, Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti, Sáfrány Emese és Béres Anett, Jolly és Szuperák Barbara, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián, Zsigmond Angéla, tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende.

A csapat egy része már be is jelentkezett a közösségi oldalán, míg megteheti, hisz hamarosan minden eszközüket, pénzüket elveszik tőlük, így vágnak neki a megmérettetésnek. Most Sáfrány Emese és Béres Anett jelentkeztek a Fülöp-szigetekről, akik elárulták, hogy felfedezik a környéket, míg van rá lehetőségük, Cserpes Laura is csatlakozott hozzájuk.