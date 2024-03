Minden részletet elmondott váratlan szakításáról a TV2 sztárja - videó

Nemrég viszont a rapper és kedvese új szintre emelték a kapcsolatukat, és összeköltöztek. Nem látták értelmét, hogy Budapesten két albérletben éljenek, ezért kézenfekvő volt a döntés.

Azonban most újabb drámai fordulat következett be a rapper életében, amiről saját maga számolt be.

"Lilivel az elmúlt másfél évben voltunk együtt, ami nem kevés idő. Nagyon jól megvoltunk, mindig számíthattunk a másikra, de most úgy alakult, hogy az útjaink külön váltak" - mondta.