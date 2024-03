Mindenki épp Gelencsér Timire figyelt, amikor leszakadt róla a szoknya - videó

Nyolc éve Gelencsér Tímea nyerte a Magyarország Szépe versenyt, így ő lett Miss World Hungary 2016, aki Washingtonban képviselte hazánkat a világversenyen. Később a TV2-n futó Exatlonban lett még ismertebb, egy évadban versenyző volt, később riporter. A modell Dancing With The Stars első évadában is remekelt, partnerével Hegyes Bertalannal végül megnyerték a táncos show-t, a későbbi évadokban pedig a háttérműsorokban volt riporter. 2022-ben az Ázsia Expresszben szerepelt a TV2-n.

Fotó: Gelencsér Tímea / Instagram