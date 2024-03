Nadrág nélkül fotózták a Nagy Ő egykori csábítóját - kép

Péntek-Gyulai Virágot a Nagy Őből ismerhették meg a tévénézők, ugyanis a fitneszmodell már kétszer is szerencsét próbált a TV2 társkeresőjében. Először Árpa Attila kegyeiért küzdött, majd mindenki nagy meglepetésére megpróbálta elcsábítani Jákob Zoltán milliárdos üzletembert is, de nem járt szerencsével egyiküknél sem. A nő a műsornak köszönhető ismertség óta egyre merészebb tartalmakat oszt meg magáról, de nyilatkozataival is okozott már nagyobb botrányokat.

Péntek-Gyulai Virág cseppet sem szégyellős típus, akkor sem ha magamutogatásról van szó, és akkor sem ha kemény véleményt kell mondania másokról. A legnagyobb botrányt azzal okozta, amikor a Nagy Ő választottját, Hajnal Bettinát becsmérelte nyilvánosan, és durva megjegyzéseket tett rá. Szerencsére a vita hamar abbamaradt, és Jákob Zoltán sem neheztelt emiatt Virágra, akivel azóta is jó kapcsolatot ápol. Péntek-Gyulai Virág korábban már azt is kijelentette, hogy saját magát javasolná következő Nagy Őnek, hiszen nehezen találja meg a szerelmet, ugyanis a mostani férfiak nem elég jók hozzá. Annyi biztos, hogy Virág temperamentuma megmutatkozik a közösségi oldalán közzétett bejegyzéseken is, hiszen egyre merészebb fotókat mutat magáról, amihez mindig van valamilyen csípős megjegyzése is.