Nagyon félti az Ázsiába induló Zámbó Krisztiánt a barátnője

Az ázsiai földrészre visszatérve hamarosan elindul az Ázsia Expressz új évadának forgatása. A TV2 szuperprodukciójában ezúttal nyolc kalandvágyó pár próbál szerencsét Fülöp-szigetek és Tajvan mesés vidékén, útnak indul Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián is.

Zámbó Krisztiántól már elköszönt a barátnője, aki most egy posztban is üzent. "Egyszerre vagyok boldog, mert tudom, hogy fantasztikus élményben lesz része, örülök, hogy az öccsével közelebb kerülnek egymáshoz és amúgy is ez egy jó kis műsor, mindenképpen pozitív hatással lesz rá, rájuk, ránk... De nagyjából ennyire meg vagyok rémülve, mert nagyon távol lesz tőlem és hiányozni fog, aggódom is... Nem szeretek egyedül lenni..." - üzente.