Nehéz döntést kellett meghoznia G.w.M exének, Nagy Melanie-nak

Nagy Melanie azoban túllépett ezen, és karrierjére, valamint közös gyerekeikre koncentrált. A nő korábban egyetemi diplomát is szerzett, és a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként, diplomáciai területen dolgozott. Később sminkesként, majd mostanában műsorvezetőként is tevékenykedik, több műsorban is részt vesz. Mindig is volt egy nagy álma, ami egyéb elfoglaltságai, valamint az anyaság miatt nem valósult meg, most azonban úgy döntött, valamit háttérbe szorít azért, hogy folytathassa tanulmányait, és mesterdiplomát szerezzen.

Beadtam a jelentkezésem az egyetemre, mesterszakra. Nagyon szerettem volna folytatni annak idején a tanulmányaimat, csak időközben máshogy hozta az élet.

De ettől függetlenül azért mindig tervben volt az, hogyha készen állok rá, és a gyerekek is elég nagyok lesznek, akkor vissza fogok iratkozni. Most pont találtam egy olyan szakot azon az egyetemen, ahol végeztem, ami tökéletesen passzol ahhoz a képzéshez, amit én megcsináltam. Ez a fejlesztéspolitikai menedzsment" - magyarázta G.w.M exe, aki úgy gondolja, hogy most már marad ideje saját magára is, azonban ha felveszik, háttérbe kell szorítania a tévés munkáit, valamint a sminkelést is.