Nehéz gyerekkoráról és anyagi helyzetéről beszélt Tomán Szabina

Tomán Szabina ritkán beszél magánéletéről, hiszen szeretné megóvni családját, elsősorban két kislányát a folytonos figyelemtől. Az egykori modell hamarosan visszatér a tévéképernyőre, hiszen a TV2 legújabb műsorában, a hétvégén induló Next Top Model Hungaryben lesz látható. Az üzletasszony most elárulta, hogy nem mindig volt ilyen sikeres, és azt is, hogy szerinte minek köszönheti, hogy ennyi mindent elért az életben.

Sosem titkolta Tomán Szabina, hogy nehéz gyerekkora volt, hiszen édesanyja egyedül nevelte őt és két testvérét. A ma már sikeres üzletasszonynak így korán kellett munkába állnia azért, hogy legyen pénze. Bár a modellkedést 16 évesen kezdte, de már előtte is dolgozott más területeken, és nem igazán válogatott, ha munkáról volt szó. Munkával telt a tinédzserkorom, nagyon sokat dolgoztam. Voltam boltban eladó, dolgoztam benzinkúton, étteremben

- mondta az egykori modell, aki utólag sem bánja, hogy így alakult az élete, és nagyon hálás az édesanyjának, aki így nevelte őt. Számára ma is ő a legnagyobb példakép, akitől a teherbírást és a kitartást megtanulta, ezt ma is kamatoztatja. Bár ma már megtehetné, hogy bármit megvesz magának, de mégsem teszi, hiszen tudja, hogy mennyi munkája van a megkeresett pénzben. Ilyet soha nem teszek, mert tudom, hogy minden forintomért megdolgoztam, az időm vagy a munkám van benne, ezért nem akarom elherdálni...

Elismerem, van olyan helyzet, amikor nem bírok ellenállni. Szeretem a szépet, és imádok utazni. De olyan soha nem fordul elő, hogy ne nézném meg az árát valaminek vagy ne gondolkodnék el rajta, mielőtt megveszem, hogy megéri-e. Ha költök valamire, az nyújtson számomra jó élményt, ha pedig üzletről van szó, akkor legyen jó befektetés" - magyarázta Tomán Szabina, akinek legnagyobb gyenge pontjai a lányai, akiknek nehezen mond nemet. Következetes vagyok. Meghallgatom a vágyaikat, és mint minden szülő, én is szeretnék minél több mindent megadni nekik. De próbálom nem elkényeztetni őket - mondta a 17 éves Amirával és a 7 éves Szofival kapcsolatban Tomán Szabina, aki úgy látja, hogy megtalálta az egyensúlyt, mert a gyerekek nagyon hálásak azért, ha bármit kapnak a szüleiktől.

Elfogult vagyok, de néha ezt félre kell tenni. A cél, hogy életrevaló gyerekeket neveljek. A 17 éves nagylányom már sok szempontból önálló, kollégista, nagyon büszke vagyok rá. Amirát egyébként nem érdeklik különösebben a drága és márkás dolgok" - magyarázta Árpa Attilával közös gyerekéről az üzletasszony. Kisebbik lánya, Szofi 2018-ban született második férjétől, Szini Bélától, aki szintén az üzleti életben tevékenykedik, nagyon jól együtt tudnak működni egymással, de abban egyetértenek, hogy a munka nem mehet a család rovására. Nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt, a középutat. De figyelek arra, hogy a gyermekeim és a férjem ne szoruljanak háttérbe, és még csak ne is érezzék úgy, hogy a munkám fontosabb náluk" - zárta gondolatait a hot! magazinnak Tomán Szabina.