Ördög Nóra és Nánási Pál bejelentette: vége

Azt kellett felmérnünk, hogy nem tudunk ott elég időt tölteni.

Hiába van a Balaton partján, sajnos, messze van tőlünk és Akarattyától is, ahol a másik két boltunk és a nyaralónk is van. Nagyon megterhelő a folyamatos ide-oda utazgatás – magyarázta Ördög Nóra, aki bevallotta, a sok utazgatás idővel terhes kötelességgé vált a számukra.

– Azt az örömöt, amit egyébként első körben adott nekünk a Balaton, sajnos, egy kicsit elveszítettük emiatt. Így végül abban maradtunk Palkóval, hogy jó lesz nekünk ott, Akarattyán. Most döntöttük el, hogy nem nyitjuk meg újra, a következő nyári szezonban zárva marad. Kevesebbet tudtunk foglalkozni vele, mint a helyben lévő másik kettővel, és ezekre is szeretnénk koncentrálni. Számunkra egy sikeres történet és egy szép kisbolt volt. Jól is működött, de