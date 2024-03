Óriási dráma a Next Top Model Hungaryben: Keveházi Lili teljesen összetört lelkileg - videó

Érzelmes pillanatokban is volt része a Next Top Model Hungary zsűritagjainak a válogatókon. Néhány jelentkező olyan súlyos terheket visel a vállán, amit hallgatni is szívszorító volt. Keveházi Lili el is sírta magát, mert ahogy fogalmazott: nem a legjobb a kapcsolata Kossuth-díjas balettművész édesapjával.

Úgy tűnik, a fiatal szépségnek később is lesznek kemény pillanatai a TV2 műsorában. Természetesen van feszültség a lányok között, hiszen a Next Top Model Hungary villájában mindenki rivális, a végén csak egy nyerhet. Úgy tűnik, ezt nem mindenki viseli majd könnyen, Keveházi Lilit például biztosan megviselik majd a történtek.