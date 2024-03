Óriási terpeszben lóg a levegőben és bikiniben ázik Zimány Linda - fotók

"Ez persze, nem könnyű, ennek ellenére igyekszem többet foglalkozni magammal. Eddig ugyanis ha valaki például randira hívott, a munka sokszor közbeszólt, és folyton áttettem ezeket a randevúkat, ez pedig hosszú távon nem működik" – kezdte legutóbbi interjújában a modell, aki nemrég a reptéren aludt Bódi Sylvivel. "Szeretnék most már egy jó párkapcsolatot. Persze így is jól megvagyok, nem szomorkodom, de most már valóban vágyom erre. Az elmúlt két évben voltak próbálkozásaim, tehát nem ültem végig otthon egyedül, de egyik sem fordult komolyabbra" – árulta el.

Újabb képén a jogászként dolgozó modell a levegőben lógva jógázik.