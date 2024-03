Rettegett Cooky mellett a felesége - videó

Mint írtuk, nemrég egész Amerikát napokig lázban tartotta a Szerencsekerék egyik adása: vajon tényleg a helyes megfejtést mondta a játékos, amivel 14 millió forintot nyerhetett volna? Itthon Szekeres Adrienn bukott 4 milliót, pedig könnyű volt a feladvány, utána pedig egy hazai sorozatsztár tévétörténetet írt az egyik adásban. Később Keresztes Ildikó a szerencsejátékokról beszélt, Kasza Tibit kínos helyzetbe hozták. Legutóbb pedig Sydney van den Bosch szexi tánca után a döntős játékos összeomlott a Szerencsekerékben, erről itt olvashat többet.

A március 7-i adásban Szécsi Debóra lesz az ismert játékos, aki férjéről, Cookyról is beszélt, aki nemcsak rádiós, pilóta is. "Többször voltam vele repülni, de nem szeretem ezt. Egyszer terhes voltam, amikor elvitt, két napig nem tudtam felkelni az ágyból" - mesélte Kasza Tibinek a műsor feltételén. Legutóbb nagyobb fiuk, Kevin is volt volt a gépen, a teljes sztori itt van videón: