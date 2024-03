Rövid sorozatok hétvégére: mit nézzünk meg pár szabadnap alatt?

Az idei A levegő urai szintén Steven Spielberg és Tom Hanks közös munkája, amely ugyancsak a második világháborúban játszódik – csak épp a központi karakterek ezúttal az amerikai légierő hősei, akik a levegőből segítik a nácik elleni harcot. A valós események mellett az Apple TV+-on látható minisorozatot Donald L. Miller hosszú című könyve (Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany) ihlette.

Megtörtént esetet dolgoz fel, egy korábbi dokumentumsorozaton alapul Az utolsó lépcsőfok, amelynek nyolc része az HBO Maxon nézhető meg egy-két nap alatt. A történet középpontjában a Colin Firth által alakított író áll, akit a felesége meggyilkolásával gyanúsítanak – miközben ő váltig hangoztatja az ártatlanságát. Az asszonyt (Toni Collette) a címbeli lépcsőn találják meg vérbe fagyva, az ügy pedig egyre rejtélyesebbé válik, ahogy újabb és újabb bizonyítékok kerülnek elő.