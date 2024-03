Smink nélkül mutatta meg magát a nyolcvanas évek szexbálványa, Samantha Fox - fotó

Mint ismert, a Touch Me (I Want Your Body) című dallal futott be a 80-as évek második felében. Akkor állítólag azt akarták a producerek, hogy Fox egy szexszel teli, hálószobai jeleneteket tartalmazó klipet készítsen, de visszautasította a javaslatokat, egy koncertszerű előadást akart, és azt, hogy komolyan vegyék (főleg, hogy előtte félmeztelenül mutogatta magát). Úgy érezte, hogy a dal szövege már így is elég szexi - és hallhatóan tele van nyögéssel, nyöszörgéssel, szexuális utalásokkal. Itt talál sok meztelen képet róla.