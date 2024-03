Stana Alexandra elmondta, mi van most köztük a volt férjével

Mint írtuk, Stana Alexandra mellett váratlanul feltűnt a volt férje, a Dancing with the Starsban szintén látott Köcse György, akivel pár hónapnyi házasság után váltak el. A táncosnő azóta Meggyes Dáviddal is együtt volt egy ideig, de tavaly vele is szakítottak.

Stana Alexandra és Köcse György videója nyomán azonnal megindult a találgatás, hogy esetleg újra összejöttek, a táncosnő azonban hamar cáfolta: "Nem teljesen újkeletű dolog az, hogy én a Gyurival együtt dolgoztam. Mi tavaly nyáron egy koncerten is táncoltunk együtt. Nyilván mindkettőnk számára nagyon fontos a tánc, és egyébként egymásnak is nagyon fontosak vagyunk. Nagyon hosszú múltunk van.